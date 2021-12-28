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Правительство внесло Кению в число стран, откуда временно ограничен въезд в РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Кения пополнила список стран, въезд из которых на территорию России временно ограничен, следует из опубликованного во вторник распоряжения правительства.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства N 635 от 16 марта 2020 года.

Россия с 19 декабря ограничила въезд для иностранцев, которые проживают в Кении или провели в этой стране более двух недель. Ограничения также касаются иностранных граждан, находящихся в Кении в течение последних 14 дней.

Ростуризму было поручено проинформировать о принятом решении туроператоров, Минтрансу - обеспечить обязательную проверку наличия у иностранных граждан и лиц без гражданства медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего ПЦР-тест на COVID-19, который взят не ранее, чем за два дня до прилета в РФ, при их посадке на борт.

Кроме того, Роспотребнадзору совместно с Минтрансом России было поручено обеспечить организацию экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из Кении, а также контроль за соблюдением вышеуказанными лицами введенных санитарно-эпидемиологических требований.

20 декабря Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению в связи с обнаружением в стране случаев заражения штаммом "омикрон" и общим осложнением ситуации с COVID-19.

На прошлой неделе оперативный штаб РФ допустил возможность пересмотра нынешних ограничений на авиасообщение между государствами в связи с распространением по всему миру нового штамма "омикрон".

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Россия Кения коронавирус

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