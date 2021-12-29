Что произошло за день: среда, 29 декабря

Ликвидация ПЦ "Мемориал", освобождение блогера Хованского и появление в России института прекращения гражданства

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом). Его сторонники, собравшиеся у здания суда, встретили это решение криками "позор". ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы.

- Блогера Юрия Хованского освободили из-под стражи под запрет определенных действий. О смягчении меры пресечения просило следствие. Вопрос о продлении запрета суд рассмотрит 8 января.

- Председатель Конституционного суда допустил возможность возвращения в РФ смертной казни. Валерий Зорькин написал в своей книге, что "пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт".

- Ректора "Шанинки" Сергея Зуева вернули в СИЗО из гражданской больницы. Он пробыл в ней всего неделю. Причина столь срочного возврата - необходимость проведения следственных действий.

- В России вводится процедура принятия в гражданство в упрощенном порядке. Законопроект внесен президентом в Госдуму, документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ. Также в нем прописаны основания для лишения российского гражданства: за терроризм, наркоторговлю и преступления против государства.

- Годовая инфляция в России разогналась до 8,39%. Это максимум за шесть лет.

- В "коронавирусной" больнице в Красноярске произошел пожар. В реанимации "красной зоны" воспламенилось оборудование, пострадали пять пациентов, погибших нет.

- Вакцину "Спутник V" в виде спрея для носа планируют выпустить на рынок уже в I квартале 2022 г. Назальная версия будет особенно эффективна против заразного штамма "омикрон", отметил производитель.

- К новогодним праздникам Россия подходит со стабилизацией ситуации по коронавирусу. Прирост новых заболевших COVID-19 в РФ за минувшие сутки составил 21 119 случаев. Суточное число заболевших в Москве второй день подряд держится на одном уровне. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев не исключил завершения пандемии в 2022 году. Однако в мире новые антирекорды: по числу смертей от коронавируса в Польше, по числу новых случаев заражения в Аргентине, во Франции, в Швейцарии и в Великобритании.