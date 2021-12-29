Почти $6,4 млн достигли штрафы "Радио Свобода" за отсутствие маркировки иноагента

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в этом году составил почти 950 протоколов в отношении созданного медиакорпорацией "Радио Свободная Европа/Радио свобода" (РСЕ/РС, включена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) в РФ юрлица и его гендиректора, по результатам рассмотрения 838 дел судом назначены штрафы на 470,6 млн рублей ($6,374 млн), сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В 2021 году за отсутствие маркировки в отношении юридического лица ООО "РСЕ/РС" (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов - ИФ) и его генерального директора Роскомнадзором составлено 946 протоколов: 390 - по части 1, еще 473 - по части 2, 83 - по части 3 ст. 19.34.1 КоАП РФ. Судом первой инстанции рассмотрено 838 дел и наложено штрафов на общую сумму 470,6 млн рублей. В апелляционной инстанции находится на рассмотрении 122 постановления", - заявили в РКН.

В ведомстве уточнили, что в силу вступило 512 постановлений суда о привлечении к административной ответственности на общую сумму 180,35 млн руб.

"На текущий момент информация об оплате наложенных штрафов отсутствует. Судебные органы передали в Федеральную службу судебных приставов России для принудительного взыскания 312 исполнительных документов по делам, срок добровольной оплаты штрафов по которым истек (170 - на юрлицо, 57 - на должностное лицо)", - сказали в РКН.

"Роскомнадзор продолжит принимать меры за отсутствие маркировки (иноагента - ИФ) до момента устранения нарушений", - предупредили в ведомстве.

29 ноября РКН сообщал, что 910 из 920 протоколов, составленных за отсутствие маркировки "иноагент", пришлись на проекты РСЕ/РС.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ранее возбудила исполнительное производство по взысканию штрафов, банковские счета ООО "РСЕ/РС" в РФ заблокированы.

Между тем в середине декабря Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-издание The Insider (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) на 1 млн руб. за отсутствие маркировки. После этого в РКН сообщили, что намерены заблокировать сайт The Insider в РФ после вступления в силу решения суда о штрафе "в соответствии со ст. 15.9 149-ФЗ "Об информации".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине июня принял к рассмотрению в приоритетном порядке жалобы ООО "РСЕ/РС" и ее гендиректроа Андрея Шарого (глава Русской службы РСЕ/РС) на применение к ним российского законодательства о СМИ-иноагентах. В РСЕ/РС неоднократно заявляли, что медиакорпорация обжалует все вынесенные судом решения о штрафах, так как не согласна с действиями РКН, считает требования ведомства по маркировке технически невыполнимыми, но все жалобы отклоняются судами РФ. Президент РСЕ/РС Джейми Флай заявил о решимости медиакорпорации продолжать работу в России и независимости редакционной политики, гарантированной её уставом.

СМИ-иноагенты в России

Число СМИ-иноагентов в России, согласно реестру Минюста, достигло 103, из них 36 организаций, в том числе созданные физлицами-иноагентами юрлица. Первым физлицом, признанным СМИ-иноагентом, был старейший в РФ правозащитник Лев Пономарев, его уже штрафовали на 10 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки в его постах и комментариях в соцсетях.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.