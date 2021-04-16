"Радио Свобода" попросило ЕСПЧ наложить мораторий на штрафы в России

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", представляющее в России медиакорпорацию "РСЕ/РС" (внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), обратилось в Страсбургский суд с ходатайством о принятии срочных обеспечительных мер, которые предусматривали бы мораторий на выплату штрафов за отсутствие маркировки "иноагент" в материалах ее проектов.

"В обращении в ЕСПЧ РСЕ/РС утверждает, что действия российских властей нарушают права на свободу выражения мнения и свободу слова, предусмотренные 10-й статьей Европейской конвенции по правам человека. От суда требуется введение обеспечительных мер, поскольку, если этого не будет сделано, ООО "РСЕ/РС" и его генеральный директор могут понести невосполнимый ущерб. Кроме того, преследование "Радио Свобода" и других проектов корпорации РСЕ/РС может негативно сказаться на судьбе других независимых СМИ в России. В истории ЕСПЧ были прецеденты, когда он вводил обеспечительные меры в связи с вмешательством властей в свободу СМИ", - говорится в сообщении.

Регламент ЕСПЧ предусматривает, что обеспечительные меры, если суд даст согласие на их принятие, действуют до принятия решения по существу вопроса, то есть по основной жалобе СМИ.

Ранее в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора, главы Русской службы Радио Свобода Андрея Шарого Роскомнадзором были вынесены сотни административных протоколов из-за нарушения законодательства об иноагентах. По части этих протоколов суды вынесли решения о назначении штрафов.

По данным "РСЕ/РС", с 12 января по 15 апреля Роскомнадзор составил 390 протоколов, общая сумма штрафов по которым превышает 80 млн рублей. "Ведомство заявило о намерении составить еще 130 протоколов, удвоив сумму штрафов по каждому из них. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одной из поданных к настоящему моменту апелляций", - отмечается в сообщении.

В 2017 году "Радио Свобода" и другие проекты медиакорпорации "РСЕ/РС" признаны российскими властями иностранным СМИ, выполняющим функцию иностранного агента. "Медиаорганизация неоднократно подчеркивала, что не считает себя "агентом" какого-либо иностранного государства, поскольку ее редакционная политика полностью независима", - отмечается в сообщении.

7 апреля в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что Тверской суд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы ООО "РСЕ/РС" и оставил в силе постановления мирового судьи о штрафах по 20 протоколам на сумму 5,5 млн руб., которые теперь необходимо погасить в течение 60 дней.