Москва не видит оснований сомневаться в договороспособности ФРГ по "Северному потоку 2"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - У Москвы пока нет оснований сомневаться в договороспособности ФРГ относительно "Северного потока 2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данном этапе оснований сомневаться в договороспособности официального Берлина мы не имеем в этом конкретном случае", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

"Для российской стороны строительство "Северного потока 2" изначально было и неизменно продолжает оставаться исключительно экономическим проектом, начинанием, которое реализуется концерном "Газпром" с целью энергообеспечения Европы, с целью прибыли, извлечения выгоды на законных основаниях, привлечения всех заинтересованных стран к взаимодействию на понятных, законных, выгодных основаниях. Судя по упомянутому заявлению федерального министра иностранных дел ФРГ, она придает "Северному потоку 2" еще и геостратегическое значение, но мы принимаем это к сведению", - заявила Захарова.

Она добавила, что визит главы МИД ФРГ Аннылены Бербок в Москву находится в стадии проработки, согласовываются сроки ее приезда.

"Северный поток 2"

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достроил "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

Накануне, 29 декабря, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил, что "Северный поток 2" готов к работе.

Германский регулятор - Федеральное сетевое агентство - ведет работу по сертификации оператора газопровода.