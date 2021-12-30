Ингушская чиновница попала в Книгу рекордов за дословный перевод песни "День Победы"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудница Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Мадина Барахоева занесена в Книгу рекордов России за дословный перевод на ингушский песни "День Победы", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента республики.

Перевод она сделала как участница Международного музыкального онлайн-марафона.

В парламенте отметили, что Барахоева - автор более 600 песен, заслуженный работник культуры Ингушетии, член Союза композиторов России и республики, начальник отдела по внешним связям и национальной политике регионального Миннаца, председатель общественной организации "Ассамблея народов Ингушетии".