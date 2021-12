"Фармсинтез" еще год будет выпускать "Ремдесивир" без согласия патентообладателей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило компании "Фармсинтез" в течение еще одного года выпускать лекарство против коронавируса "Ремдесивир" без согласия обладателей патента на препарат, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить акционерному обществу "Фармсинтез" использование изобретений, охраняемых евразийскими патентами, на один год без согласия компании "Гайлид Сайэнсиз, Инк." (US), компании "Джилид Сайэнс, Инк." (US), компании "Джилид Фармассет, ЛЛС" (US) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Ремдесивир", - говорится в распоряжении правительства.

Речь идет о патентах №EA025252, №EA025311, №EA029712, №EA020659, №EA032239 и №EA028742.

Такое решение обусловлено "крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан", отмечается в распоряжении.

Минздраву РФ поручено до 31 января 2022 года уведомить правообладателей об использовании их изобретений, Минпромторгу – проконтролировать полагающиеся им компенсационные выплаты.

Ранее правительство РФ распоряжением от 31 декабря 2020 года аналогично разрешало "Фармсинтезу" производство "Ремдесивира" в течение года без согласия правообладателей изобретений.

В мае Gilead Sciences Inc. не смогла оспорить данное решение в Верховном суде РФ.

Ранее "Ремдесивир" был включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2021 год. "Фармасинтез" зарегистрировал предельную цену на "Ремдеформ" в 7,4 тыс. рублей без НДС. Gilead установила стоимость ремдесивира для развитых стран на уровне $390 за флакон, в России компания была готова реализовывать препарат за 28 тыс. рублей.

23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что до конца года в российские больницы поступит партия незарегистрированных в России лекарств от коронавируса: Регданвимаба, Бамланивимаба+этесевимаба, Касиривимаба+имдевимаба, Сотровимаба и Ремдесивира.