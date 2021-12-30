Полномочия главы РФПИ Дмитриева продлили на пять лет

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций продлены на пять лет, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сроком на пять лет", - говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу с 17 января 2022 года.

Дмитриев возглавляет РФПИ с момента его создания в 2011 году. В январе 2017 года был назначен руководителем фонда на следующую пятилетку.

Кирилл Дмитриев родился 12 апреля 1975 года в Киеве. До РФПИ работал в McKinsey, Goldman Sachs, IBS, руководил фондами прямых инвестиций Delta Private Equity и Icon Private Equity.