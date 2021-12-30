Введены квоты на закупки роялей и арф для госкомпаний

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство включило около трех десятков видов музыкальных инструментов в перечень товаров, на которые распространяются нормы о квотировании закупок товаров российского производства. Такое постановление опубликовано на портале правовой информации.

Теперь нормы на квотирование распространяются на пианино, рояли, китары, арфы, гармони, различные духовые и электромузыкальные инструменты. Размер квот для большинства этих товаров на 2022 год установлен на уровне 30-40%. На 2023 год размер квот определен на уровне 40-60%.

Как сообщалось, с января 2021 года вступили в силу правительственные постановления об утверждении квот на закупку госзаказчиками 107 видов товаров и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства (или произведенного в странах ЕАЭС).

Этими документами утверждены перечни товаров, подпадающих под квотирование, и размер квот на 2021-2023 годы.

При контроле госзакупок товаров российского производства учитываются только те из них, которые включены в российский и евразийский реестры промышленной продукции, реестр российской радиоэлектронной продукции.

Достижение госзаказчиками минимальной доли закупок контролирует Минпромторг.

По данным ведомства, в 2020 году доля российской продукции в госзакупках выросла до 57% с 49% в 2019 году. В прошлом году госзаказчики закупили товары российского производства на 1,7 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2019 году). На приобретение импортных товаров было затрачено 1,3 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2019 году).

Также в материалах Минпромторга ранее отмечалось, что в 2020 году значительно увеличилось число компаний и предприятий, информация о продукции которых включена в Реестр российской промпродукции (используется для подтверждения страны происхождения того или иного товара в рамках госзакупок и закупок госкомпаний - ИФ). На конец 2020 года в этот реестр была включена информация о продукции 72 тысяч российских производителей (24 тыс. производителей на середину 2020 года).

Прежде регуляторы отмечали медленное наполнение Реестра российской промпродукции, что в свою очередь вызывает определенные затруднения у госзаказчиков и госкомпаний при проведении закупок - например, в рамках квотирования закупок товаров российского производства. В настоящее время часть из них отсутствует в Реестре российской промпродукции. Соответственно, заказчики не могут закупить гарантированно отечественную продукцию, что может в дальнейшем повлечь за собой административную ответственность (предполагается, что такая ответственность будет введена в следующем году).