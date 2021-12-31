Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в 2022 году Года культурного наследия народов РФ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Год культурного наследия народов России проводится "в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ".

Правительству в двухмесячный срок поручено образовать организационный комитет по проведению Года культурного наследия народов России, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Документ датирован 30 декабря 2021 года.

Владимир Путин

Новости

При первом запуске пилотируемой "Ангары" с Восточного применят макет корабля

Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

Продюсер "Модного приговора" объяснил ошибкой пустые коробки в подарках для детской больницы

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

"Роскосмос" анонсировал подписание межправсоглашения о лунной станции с КНР в 2022 году

В Минздраве РФ не советуют совмещать алкоголь со сладостями и газировкой

Итоги года: 2021

Путин и Байден стали в 2021 году самыми упоминаемыми в российской прессе персонами

Путин и Байден стали в 2021 году самыми упоминаемыми в российской прессе персонами
Пандемия коронавируса

Эксперт сообщил, что нет данных о повышенном риске онкологии у перенесших COVID

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с 23 сентября

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с 23 сентября

Что случилось этой ночью: пятница, 31 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });