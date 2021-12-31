Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в 2022 году Года культурного наследия народов РФ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Год культурного наследия народов России проводится "в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ".

Правительству в двухмесячный срок поручено образовать организационный комитет по проведению Года культурного наследия народов России, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Документ датирован 30 декабря 2021 года.