Неизвестные обстреляли дом брата экс-главы Ингушетии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Ингушетии разыскивают неизвестных, открывших стрельбу по частному домовладению в Сунженском районе, принадлежащему брату замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"В сельском поселении Троицкое Сунженского района неизвестные обстреляли дом. Жилье принадлежит родному брату бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По предварительным данным, неизвестные произвели восемь выстрелов из огнестрельного оружия, они могут передвигаться на легковом автомобиле.

Обстрелявшие дом скрылись, задержать их по горячим следам не удалось.

Мотив совершения преступления неизвестен.

В настоящее время "Интерфакс" не располагает официальными комментариями по данному инциденту.

Юнус-Бек Евкуров возглавил республику в 2008. 24 июня 2019 года он объявил о решении досрочно уйти в отставку с поста главы Ингушетии после 12 лет руководства регионом. Евкуров отметил, что это не связано с протестным движением в регионе в конце 2018 года после подписания соглашения о границах с Чечней. Сейчас он занимает пост замминистра обороны РФ по вопросам боевой подготовки и безопасности полетов.