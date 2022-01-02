Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пять авиарейсов задержаны в аэропорту Оренбурга из-за метели

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Метель стала причиной задержки в воскресенье пяти регулярных рейсов в аэропорту Оренбурга, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В их числе рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", Smartavia и Nordwind по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево) и рейсы авиакомпаний NordWind и "Россия" по маршруту Оренбург - Санкт-Петербург.

По данным прокуратуры, на эти рейсы зарегистрировано более 480 пассажиров, из них 32 несовершеннолетних.

"Воздушные суда указанных рейсов (на прилет) осуществили посадку на запасных аэродромах городов Уфы, Челябинска и Магнитогорска", - отмечает ведомство.

Представители авиакомпаний оказали пассажирам услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил. Оренбургская транспортная прокуратура организовала мобильную приемную.

Между тем временное ограничение движения ввели из-за метели на трассе М5 "Урал" (Москва-Челябинск) в Самарской области на подъезде к Оренбургу, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС.

Как говорится в сообщении, "движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке 29 км (+115 м) по 132 км (+565 м) на трассе М5 "Урал" ограничено с 10:00 (09:00 по Москве) в связи с неблагоприятными погодными условиями".

Уточняется, что на 29 км, 100 км и 129 км выставлены экипажи ГИБДД.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в восточной половине Оренбургской области ожидается метель, в отдельных районах прогнозируется резкое понижение температуры на 10 градусов и более.

Оренбург М5

Новости

Один из пострадавших в аварии автобуса под Рязанью лишился ног

ГИБДД не исключила усталость водителя автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью

Второе уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом под Рязанью

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

Число госпитализированных из автобуса после ДТП под Рязанью увеличилось до 12

Российские космонавты 19 января впервые в 2022 году выйдут в открытый в космос

После ДТП с автобусом под Рязанью в больницу попали семь его пассажиров

После ДТП с автобусом под Рязанью в больницу попали семь его пассажиров

МВД подтвердило гибель пяти человек в аварии с автобусом под Рязанью

МВД подтвердило гибель пяти человек в аварии с автобусом под Рязанью

Источник сообщил о пяти погибших в ДТП с автобусом под Рязанью

Пандемия коронавируса

QR-коды вводятся в ресторанах и магазинах Петербурга со 2 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });