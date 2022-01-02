Пять авиарейсов задержаны в аэропорту Оренбурга из-за метели

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Метель стала причиной задержки в воскресенье пяти регулярных рейсов в аэропорту Оренбурга, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В их числе рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", Smartavia и Nordwind по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево) и рейсы авиакомпаний NordWind и "Россия" по маршруту Оренбург - Санкт-Петербург.

По данным прокуратуры, на эти рейсы зарегистрировано более 480 пассажиров, из них 32 несовершеннолетних.

"Воздушные суда указанных рейсов (на прилет) осуществили посадку на запасных аэродромах городов Уфы, Челябинска и Магнитогорска", - отмечает ведомство.

Представители авиакомпаний оказали пассажирам услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил. Оренбургская транспортная прокуратура организовала мобильную приемную.

Между тем временное ограничение движения ввели из-за метели на трассе М5 "Урал" (Москва-Челябинск) в Самарской области на подъезде к Оренбургу, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС.

Как говорится в сообщении, "движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке 29 км (+115 м) по 132 км (+565 м) на трассе М5 "Урал" ограничено с 10:00 (09:00 по Москве) в связи с неблагоприятными погодными условиями".

Уточняется, что на 29 км, 100 км и 129 км выставлены экипажи ГИБДД.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в восточной половине Оренбургской области ожидается метель, в отдельных районах прогнозируется резкое понижение температуры на 10 градусов и более.