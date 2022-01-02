На участке трассы М5 в Самарской области сняли ограничение движения

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Вызванное метелью временное ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта на участке трассы М5 (Москва - Челябинск) в Самарской области на подъезде к Оренбургу отменено, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Распоряжение о его снятии на участке 29 км (+115 м) по 132 км (+565 м) трассы М5 "Урал" поступило в 20:20 (19:20 по Москве).

Ранее сообщалось, что ограничение действовало с 10:00 (09:00 по Москве) в связи с неблагоприятными погодными условиями.