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Двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Подмосковья проводит проверку в связи с пожаром в городе Шатуре, в котором погибли три человека, в том числе двое детей.
"По предварительным данным, сегодня в частном доме, расположенном в посёлке Туголесский Бор городского округа Шатура, произошёл пожар. В результате погибли три человека, в том числе двое детей. Ещё один взрослый и ребенок пострадали", - сообщает надзорное ведомство.
В ходе проверки, проведение которой поручено Шатурской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.

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