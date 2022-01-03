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Козак встретится на этой неделе с коллегами по "Нормандскому формату"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретится на этой неделе в Москве с коллегами по "Нормандскому формату". Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в администрации президента РФ.

"Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по нормандскому формату – внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном", - сказал он.

Встреча пройдет по приглашению российской стороны.

"Нормандская четверка" или "нормандский формат" – группа руководителей четырех стран – Германии, России, Украины и Франции – по урегулированию ситуации на востоке Украины. Группа была образована на встрече глав этих стран 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

Дмитрий Козак

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