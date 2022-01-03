Два человека погибли и четверо травмированы в ДТП в Кабардино-Балкарии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Полиция Кабардино-Балкарии выясняет обстоятельства ДТП в Урванском районе республики, в котором два человека погибли и четверо получили травмы разной степени тяжести, сообщает МВД по КБР в понедельник.

По предварительной информации, автомобили ВАЗ-2112 и ВАЗ-21099 столкнулись около 17:30 на автодороге "Старый Черек - Сукан-Суу".

В результате ДТП погибли два пассажира ВАЗ-21099 – 79-летняя женщина и 64-летний мужчина.

Кроме того, госпитализированы водители обоих автомобилей и два пассажира "девяносто девятой".