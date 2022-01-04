Пожар на Антипинском НПЗ в Тюмени потушен

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

"В 12 час. 40 мин. (10:40 по московскому времени- ИФ) пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром во вторник на Антипинском НПЗ загорелась одна из установок глубокой переработки мазута. Пожар был локализован в 09:20 по московскому времени. В ГУ МЧС по региону уточняли, что погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

К работе были привлечены 84 человека и 26 единиц техники.

Антипинский НПЗ - промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.