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Спасатели эвакуировали экипаж судна "Григорий Ловцов" в Хабаровском крае

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали экипаж подавшего сигнал бедствия судна "Григорий Ловцов" в районе Шантарских островов в Хабаровском крае, сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

"В результате высокопрофессиональной и слаженной работы экипажа вертолета МЧС России и спасателей моряки были эвакуированы на борт воздушного судна и доставлены в город Николаевск-на-Амуре. Состояние экипажа удовлетворительное. Медицинская помощь не требуется", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

В МЧС подчеркнули, что спасательная операция проходила в темное время суток и затруднялась сложными погодными условиями - ветром и непрочным льдом, который ломался под ногами.

"Поэтому вертолет завис над ледовым полем на предельно малой высоте и с помощью веревки спасатели помогали забраться морякам на воздушное судно", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, во вторник 4 января в 13:10 мск экипаж грузового судна "Григорий Ловцов" подал сигнал бедствия в акватории Охотского моря у Шантарских островов из-за "ледообразования и угрозы повреждения корпуса". На борту судна восемь моряков.

Хабаровск МЧС

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