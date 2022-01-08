Российские военные вернули самолетом из Казахстана в Москву группу туристов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российский военный самолет доставил из Казахстана в Москву 25 граждан РФ, которые находились в туристической поездке, сообщили в военном ведомстве.

"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, российские граждане на новогодние праздники прибыли в Алма-Ату на один из горнолыжных курортов. "В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в одной из гостиниц города. Они обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации. В настоящее время вся группа российских туристов самолетом ВТА доставлена из Алма-Аты в Москву", - сообщили в Минобороны РФ.

На фоне массовых беспорядков в Казахстане ОДКБ направила в страну миротворческий контингент, в основу которого элитные части ВДВ России. Численность миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане - до 2,5 тыс. человек, при необходимости её увеличат, сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

По официальным данным Минобороны РФ, в Казахстан в состав контингента ОДКБ направлены элитные подразделения - 45-ой отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. Численность российского контингента официально не называется.

Минобороны Армении сообщило об отправке в Казахстан миротворческого подразделения из 100 военнослужащих. В ведомстве сообщили, что подразделение ВС Армении будет осуществлять исключительно охрану стратегических объектов. Минобороны Белоруссии сообщило, что направило в Казахстан миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Минобороны РФ в пятницу сообщило, что о переброске в Казахстан российским военно-транспортным самолетом подразделения миротворческого контингента Таджикистана.