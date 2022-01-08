Аэропорт Алма-Аты останется закрытым до 10 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до 10 января, сообщили в эфире гостелеканала "Хабар 24" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Накануне сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 9 января.

Ранее в субботу пресс-служба посольства РФ в Казахстане сообщила, что Минобороны России организует вывоз граждан РФ из Алма-Аты 9 января. Позже Минобороны сообщило о том, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Казахстан) в Москву 25 россиян из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке.