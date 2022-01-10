Экс-замглавы дорожной службы Забайкалья вменили взятки в 166 млн руб.

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Общая сумма взяток, полученных бывшим замглавы филиала Росавтодора в Забайкальском крае от коммерсантов при обустройстве дорог, превысила 166 млн рублей. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России по итогам расследования уголовного дела.

По версии следствия, бывший заместитель начальника управления федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края федерального дорожного агентства Иван Лисичников брал взятки с коммерсантов, занимающихся содержанием и обустройством федеральных дорог, с сентября 2011 года по июль 2018 года.

"Предметом взяток являлись деньги, ценные бумаги, услуги имущественного характера в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимого имущества в Сочи, оформленных на близких родственников Лисичникова. Общая сумма полученных взяток превысила 166 млн рублей", - говорится в сообщении.

Часть полученных ценных бумаг на 29 млн рублей Лисичников легализовал – приобрел магазин в Центральном районе Читы.

Кроме того, в 2018 году бывший чиновник заставил передать ему треть от уставной доли в одном из обществ с ограниченной ответственностью (на сумму около 19 млн рублей), занимающимся обустройством дорог.

Лисичников обвиняется по части 6 статьи 290 (получение взятки), а также по части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества). Он находится под стражей, на имущество фигуранта и его родственников на общую сумму свыше 60 млн рублей наложен арест. Дело направлено в суд.

Как сообщалось, на начальном этапе следствия фигурировали данные о взятках на общую сумму свыше 26 млн рублей.