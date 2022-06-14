Экс-замглавы дорожной службы Забайкалья осужден на 13 лет за взятки в 166 млн руб.

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Бывший замглавы филиала Росавтодора в Забайкальском крае Иван Лисичников во вторник признан судом виновным в получении более 166 млн рублей взяток от коммерсантов при обустройстве дорог и приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура.

Отмечается, что бывший заместитель начальника управления федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края федерального дорожного агентства признан виновным по части 6 статьи 290 (получение взятки) и части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества).

"Центральный районный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строго режима и штрафом в сумме 120 млн рублей. Недвижимое имущество обвиняемого в Сочи и 1/2 доли магазина "Темп" конфискованы в доход государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в доход государства конфисковано более 153 млн рублей.

Этим же приговором по одному из эпизодов признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) бывший генеральный директор ООО "Обустройство". Ему назначено 9 лет колонии строгого режима и 96,6 млн рублей штрафа.

Фабула обвинения

Как сообщалось ранее, экс-заместитель главы филиала Росавтодора в Забайкалье Иван Лисичников с сентября 2011 года по июль 2018 года брал взятки с коммерсантов, занимающихся содержанием и обустройством федеральных дорог. В качестве взяток выступали не только деньги, но и ценные бумаги, услуги имущественного характера в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимого имущества в Сочи, оформленных на близких родственников Лисичникова. Часть полученных ценных бумаг на 29 млн рублей Лисичников легализовал – приобрел магазин в Центральном районе Читы.

Кроме того, по версии следствия, в 2018 году бывший чиновник заставил передать ему треть от уставной доли в одном из ООО (на сумму около 19 млн рублей), занимающимся обустройством дорог.