Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:22Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 307 155 337+1 963 734

Суд в Петербурге оштрафовал кубинца за попытку улететь в ФРГ по поддельному паспорту

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга признал гражданина Кубы виновным в попытке незаконного пересечения границы, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Риверо Лескай Янди наказан штрафом в 30 тыс. рублей. Он освобожден от наказания в связи с содержанием под стражей, говорится в сообщении.

Вину по инкриминируемой ч.3 ст.30 и ч.1 ст.322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение границы) иностранец признал.

Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года в аэропорту "Пулково" во время пограничного контроля пассажиров рейса Петербург - Франкфурт-на-Майне Риверо и его соотечественница предъявили паспорта граждан Перу с признаками частичной подделки. Кубинцев задержали и заключили под стражу.

Петербург Куба

Новости

Во ФСИН подтвердили сообщения о смерти двух заключенных в Ангарске

Во ФСИН подтвердили сообщения о смерти двух заключенных в Ангарске

МВД предупредило о возможных перебоях в работе сервисов ГИБДД

МВД предупредило о возможных перебоях в работе сервисов ГИБДД

"Газпром" получит 50% в производстве полимеров "Балтийский химический комплекс"

"Газпром" получит 50% в производстве полимеров "Балтийский химический комплекс"
Массовые протесты в Казахстане

Россия потратит почти 60 млн рублей на защиту Байконура от террористов

Россия потратит почти 60 млн рублей на защиту Байконура от террористов

Песков указал на опасность соцсетей на примере беспорядков в Казахстане

Песков указал на опасность соцсетей на примере беспорядков в Казахстане
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что новый штамм COVID "дельтакрон" может быть лабораторной ошибкой

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 15 830 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 15 830 случаев заражения COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 января

Что произошло за день: воскресенье, 9 января

Массовые протесты в Казахстане

Из Казахстана вывезли более 1,4 тыс. россиян

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });