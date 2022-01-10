Суд в Петербурге оштрафовал кубинца за попытку улететь в ФРГ по поддельному паспорту

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга признал гражданина Кубы виновным в попытке незаконного пересечения границы, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Риверо Лескай Янди наказан штрафом в 30 тыс. рублей. Он освобожден от наказания в связи с содержанием под стражей, говорится в сообщении.

Вину по инкриминируемой ч.3 ст.30 и ч.1 ст.322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение границы) иностранец признал.

Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года в аэропорту "Пулково" во время пограничного контроля пассажиров рейса Петербург - Франкфурт-на-Майне Риверо и его соотечественница предъявили паспорта граждан Перу с признаками частичной подделки. Кубинцев задержали и заключили под стражу.