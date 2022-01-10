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Еще пять человек арестованы по делу о смертельном отравлении суррогатом в Тюмени

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени по ходатайству следствия арестовал еще нескольких фигурантов дела о сбыте метилового спирта и смерти людей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

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По данным ведомства, арестованы еще пять человек. Срок ареста - по 5 марта 2022 года.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по части 2 и части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

В свою очередь объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области сообщает, что один из арестованных – заведующий магазина "Рубин".

Ранее сообщалось, что 10 января в Тюмени была арестована на 2 месяца продавщица одного из магазинов, которая продавала нелицензионную спиртосодержащую жидкость с водочной этикеткой "Родники Сибири".

В начале января этого года от отравления метиловым спиртом в Тюмени скончались девять человек. По факту смерти людей возбуждено уголовное дело; сотрудники правоохранительных органов задержали десять подозреваемых.

Прокуратура призывает граждан не употреблять и не приобретать алкоголь с этикеткой "Родники Сибири", в составе которого, как установлено, содержится метиловый спирт, а также другой суррогатный алкоголь.

Тюмень Тюменская область

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