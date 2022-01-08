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Девять человек погибли от отравления метанолом в Тюменской области

Девять человек погибли от отравления метанолом в Тюменской области
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Тюменской области 9 человек умерли от отравления метиловым спиртом с водочной этикеткой, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу Следственный комитет России по Тюменской области.

"По версии следствия, в период с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли девять человек", - говорится в сообщении.

Установлены и задержаны четверо подозреваемых - 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения.

Как рассказали в СКР, проведены осмотры места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления.

Тюменская область СКР

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