Компания Алексея Чулкина купила несколько золотых россыпей на Чукотке

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Компания экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина "Райз" купила 5 золотых россыпей на Чукотке на общую сумму 46,3 млн рублей, следует из информации на сайте www.torgi.gov.ru.

Речь идет о правых притоках реки Эльвенейвеем: ручей Южный (запасы 106 кг), ручей Правый Эльвенейвеем (запасы 38 кг), ручей Дальний (запасы 21 кг, техногенные ресурсы 299 кг), ручей Увальный (запасы 220 кг, техногенные ресурсы 131 кг), ручей Туманный в интервале линий 1-29 (запасы 237 кг, техногенные ресурсы 53 кг).

В последние пару лет компании Чулкина активно собирают небольшие золотые активы. Непосредственно компании "Райз" принадлежит свыше 20 лицензий на золото в Магаданской области, через "дочку" - 2 лицензии в Якутии, а также полиметаллический участок в Забайкалье, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" и Росгеолфонда.

Также холдинг UDS group Чулкина с 2019 года развивает направление по добыче россыпного золота под брендом UDS Golden group. Он объединяет производственную артель старателей "Южно-Заозерский прииск" (флагманский актив), комапнии "Вторичные драгоценные металлы", "Вега", "Уралнеруд", "Бетон", "Октант", "Верховья реки Койвы", "СТ". Им в общей сложности принадлежит, по данным компании, еще 26 лицензий. Группа ведет разработку месторождений в Свердловской области и Пермском крае, запасы и ресурсы свыше 17 тонн золота.

UDS Golden group "заинтересована в расширении географии присутствия в регионах и наращивании ресурсной базы", говорится в материалах компании.