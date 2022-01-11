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Цифровая платформа мер соцподдержки будет интегрирована с "Госуслугами"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере (ГИС "ЕЦП"), предназначенную для назначения пенсий и мер соцподдержки, планируется интегрировать с порталом "Госуслуги", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом постановления правительства, подготовленным Минтруда РФ и направленным на согласование в ведомства.

Посредством портала "Госуслуги" будет осуществляться взаимодействие с гражданами. Платформа предусматривает автоматизацию процессов обеспечения граждан пенсией, мерами социальной защиты и проведение медико-социальной экспертизы. Предполагается, что в ГИС "ЕЦП" будет вестись индивидуальный учет сведений о гражданах и трудовой деятельности.

ГИС должна объединить цифровые системы в сфере соцзащиты и обеспечить оказание услуг Минтруда, Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы. Оператором платформы является ПФР.

Ведомства будут контактировать друг с другом с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия и единой информационной платформы национальной системы управления данными.

Система предполагает омниканальность - гражданин сможет обратиться за услугой любым удобным способом и при необходимости продолжить взаимодействие по другим каналам с сохранением всей истории.

Также ГИС предусматривает клиентоцентричность, бесшовный клиентский путь и перевод услуг в цифровой формат "при условии недопустимости полного отказа от традиционных каналов со смещением приоритета в сторону цифровых каналов".

В ноябре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство создаст единую централизованную платформу в социальной сфере.

"Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации с использованием принципов социального казначейства. Никакие справки, бумажные документы предъявлять не придется. Без них уже через три года около 80% граждан смогут получать федеральную помощь проактивно, либо на основании заявления", - отмечал Мишустин.

Единственным исполнителем проекта по созданию информационной системы назначен "Ростелеком". Первую очередь проекта планируется выполнить до 30 июня 2023 года.

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