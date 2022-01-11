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Россия обеспечила себя собственными томатами на 60%, огурцами - на 94%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Тепличная отрасль РФ в 2021 году увеличила производство томатов и огурцов, что позволило повысить уровень самообеспечения ими и сократить импорт, следует из обзора, подготовленного экспертами Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Так, уровень самообеспечения томатами в 2021 году, по их оценке, составил 60% против 54% в 2020 году, огурцами - 94% против 92% соответственно.

В целом емкость рынка томатов в 2021 году оценивается в 1 млн 103 тыс. тонн (1 млн 055 тыс. тонн в 2020 году), из которых 679,1 тыс. тонн (591,6 тыс. тонн) приходится на собственное производство. Импорт в прошлом году снизился до 455,5 тыс. тонн с 496,7 тыс. тонн годом ранее. Основным поставщиком был Азербайджан.

Емкость рынка огурцов, по предварительным оценкам, составила 910 тыс. тонн (895 тыс. тонн в 2020 году). Собственное производство - 881,9 тыс. тонн (854,3 тыс. тонн). Импорт снизился до 53 тыс. тонн с 69,1 тыс. тонн в 2020 году. Основными поставщиками были страны ЕАЭС.

По прогнозу ИКАР, производство тепличных овощей (в весенних и зимних теплицах) в 2021 году побьет очередной рекорд и составит 1,63 млн тонн, что на 9,4% больше, чем в 2020 году. Изменится и структура производства. Доля томатов увеличится до 42% с 40% годом ранее, огурцов - снизится до 54% с 56% соответственно. Доля другой продукции не изменится и составит 4%.

Институт конъюнктуры аграрного рынка

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