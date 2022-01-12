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Муниципальный депутат застрелен в Нижегородской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Задержан подозреваемый в убийстве муниципального депутата в Нижегородской области, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Подозреваемого задержали инспекторы ГИБДД, сказала Волк.

В свою очередь следственное управление СКР по Нижегородской области сообщает, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По информации следствия, вечером 11 января 59-летний мужчина обратился в Ковернинскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением. Он умер в реанимации больницы. При этом потерпевший успел сообщить, кто стрелял в него, отмечает СКР.

В сообщениях МВД и СКР не уточняются имя и фамилия убитого.

Вместе с тем в местных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что это депутат совета депутатов Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентин Розин. Мотивом для его убийства, по данным журналистов, стал деловой конфликт.

Информированный источник подтвердил "Интерфаксу" информацию о личности жертвы.

По данным сайта Ковернинского муниципального округа, Розин входил в местный совет депутатов, срок полномочия которого - с 2020 по 2025 годы.

Нижегородская область МВД Ирина Волк СКР

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