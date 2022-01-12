Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 12.01В России 10 702 150+17 946В мире 313 498 180+2 903 286

Четырехкратный рост заболеваемости из-за "омикрона" ожидается в Татарстане

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В связи с появлением в РФ "омикрон"-штамма коронавируса ожидается четырехкратный рост заболеваемости, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в ходе прямого эфира в инстаграме в среду.

"На сегодняшний день в Татарстане большое количество людей приняли решение о вакцинации. Вместе с тем, достичь коллективного иммунитета мы пока не можем. Кроме того, ждем четырехкратного увеличения (заболеваемости - ИФ), связанного с тем, что "омикрон" заходит в регионы РФ", - сказала Фазлеева, которая руководит республиканским штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В Татарстане на сегодняшний день нет случаев "омикрона", но это, наверное, дело времени", - отметила она.

По данным Минздрава Татарстана на 12 января, за сутки в республике зарегистрировано 102 заболевших COVID-19.

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в РФ выявлено 698 случаев заболевания "омикрон"-штаммом коронавируса, большинство из них приходится на московский регион.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Он распространяется гораздо быстрее и более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

Татарстан коронавирус

Новости по теме

Новости

Глава Минвод подал в отставку из-за осложнений после перенесенного COVID-19

Массовые протесты в Казахстане

Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана

Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана
Пандемия коронавируса

Песков опроверг сообщения о готовящемся принятии закона о QR-кодах на транспорте

Путин поручил усилить надзор за законностью в учреждениях ФСИН

Работать в период новогодних каникул пришлось почти каждому четвертому россиянину

Работать в период новогодних каникул пришлось почти каждому четвертому россиянину

Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%

Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%
Пандемия коронавируса

Голикова связала спад COVID-19 в России с сокращением тестирования

Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о 698 случаях заболевания "омикроном" в России

Голикова сообщила о 698 случаях заболевания "омикроном" в России
Пандемия коронавируса

Путин спрогнозировал новые вспышки COVID-19 из-за праздников

В Астраханской области система "112" не работает из-за аварии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });