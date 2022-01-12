Четырехкратный рост заболеваемости из-за "омикрона" ожидается в Татарстане

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В связи с появлением в РФ "омикрон"-штамма коронавируса ожидается четырехкратный рост заболеваемости, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в ходе прямого эфира в инстаграме в среду.

"На сегодняшний день в Татарстане большое количество людей приняли решение о вакцинации. Вместе с тем, достичь коллективного иммунитета мы пока не можем. Кроме того, ждем четырехкратного увеличения (заболеваемости - ИФ), связанного с тем, что "омикрон" заходит в регионы РФ", - сказала Фазлеева, которая руководит республиканским штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В Татарстане на сегодняшний день нет случаев "омикрона", но это, наверное, дело времени", - отметила она.

По данным Минздрава Татарстана на 12 января, за сутки в республике зарегистрировано 102 заболевших COVID-19.

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в РФ выявлено 698 случаев заболевания "омикрон"-штаммом коронавируса, большинство из них приходится на московский регион.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Он распространяется гораздо быстрее и более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.