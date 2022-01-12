Пропавших осенью золотодобытчиков нашли похороненными в автомобиле

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Якутии двух мужчин, которые пропали в октябре, нашли мертвыми в автомобиле, затопленном в подземной ручье, сообщили в СК. По факту возбуждено уголовное дело. Источник РЕН ТВ сообщил, что это были нелегальные золотодобытчики.

Родственники этих мужчин в октябре сообщили в СК, что те отправились в поселок Солнечный Усть-Майского района и перестали выходить на связь. С течением времени следствие решило, что их могли убить. Было возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, где пропавшие могли находиться, и в январе 2022 года машину с их телами нашли в подземном ручье под грунтом. Автомобиль и тела достали. Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели этих людей.