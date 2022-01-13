Циклон повредил кровли и фасады домов на Южных Курилах

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Фасады и кровли домов пострадали в Южно-Курильском районе из-за ураганного ветра, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"В частности, в городе Южно-Курильске (в райцентре) произошло повреждение кровли на гараж-стоянке и обшивки дома на улице Океанская, 3а. Также частично разрушена кровля дома в селе Отрада. Профильные специалисты оценивают ущерб и готовятся к работам по оперативному устранению повреждений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Сахалинской области мобилизована группировка сил и средств для ликвидации последствий непогоды: на объектах электроснабжения работают 44 ремонтные бригады - 117 человек, и 49 единиц техники; дороги чистят 88 бригад - 315 человек и, 116 машин; на объектах ЖКХ трудятся 52 бригады - 118 человек, и 66 единиц техники.

Ранее синоптики предупреждали об ураганном ветре на Южных Курилах при прохождении циклона. Как сообщалось, Сахалинская область вторые сутки находится под влиянием циклона, который принес метели и сильный ветер. Автодороги с вечера среды закрыты на юге Сахалина и в пригороде Южно-Сахалинска. Школьники второй день обучаются в дистанционном режиме, в Южно-Сахалинске из-за метели введен режим ЧС.

Задержаны авиарейсы на прилет и вылет в аэропорту Южно-Сахалинска. Приостановлена работа двух главных морских портов на юге Сахалина. Закрыта паромная переправа Холмск - Ванино между Сахалином и материковой частью РФ. Приостановлено морское грузопассажирское сообщение между Сахалином и Курильскими островами.