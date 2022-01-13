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Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6 км

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке в четверг выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Днём 13 января из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 6 км. Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении в сторону Мильковского района. В настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет", - говорится в сообщении.

KVERT установила для Карымского вулкана один из наиболее угрожающих цветовой код опасности для авиации - оранжевый.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Камчатка Карымский вулкан

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