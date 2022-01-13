Экс-глава Черкесска стал фигурантом дела о превышении полномочий

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бывший глава столицы Карачаево-Черкесии Черкесска стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура КЧР в среду.

"Основанием для инициирования уголовного преследования послужило необоснованное отчуждение акций ОАО "Черкесские городские электрические сети" в количестве 9 тыс. 140 штук общей стоимостью 8 млн 470 тыс. руб., совершенное в июне-июле 2004 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу, возбужденному по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), проводятся следственные действия.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что фигурантом уголовного дела является Петр Коротченко. В 2004 году он был заместителем главы Черкесска, а в период совершения преступления временно исполнял обязанности руководителя. В настоящее время Коротченко депутат думы Ставропольского края.