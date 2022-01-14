Участник ячейки ИГ осужден за вербовку и подготовку теракта в московском регионе

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Западный окружной военный суд вынес приговор вербовщику межрегиональной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государсто", причастному к подготовке теракта со взрывчаткой в московском регионе, сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Осужденному также запрещено на три года заниматься администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.

Осужденный - гражданин одной из республик Центральной Азии, 1999 г.р., - оказался причастен "к подготовке к совершению террористического акта на территории московского региона с использованием СВУ, вовлечению лица в террористическую деятельность, а также к призывам к террористической деятельности и оправданию терроризма посредством сети интернет", говорится в сообщении.

Он признан виновным по ряду статей УК РФ: ч.1 ст.30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.1 ст.205 (организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности), ч.1.1 ст.205.1 (склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность), ч.2 ст.205.2 (публичные призывы к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма), ч.1 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или перевозка взрывчатых веществ).

В пресс-службе регионального УФСБ напомнили, что мужчина был задержан в ноябре 2020 года на территории Владимирской области. По месту его пребывания было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.