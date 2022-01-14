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Циклон "Эльза" порадовал ловцов янтаря на побережье Калининградской области

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Шторм на Балтийском море, вызванный циклоном "Эльза", обрадовал и привлек на берег профессиональных ловцов янтаря, сообщил "Интерфаксу" житель города Балтийск Сергей Смольков.

"Сильное волнение на море размывает дно у берега и вымывает из голубой глины мелкий янтарь. В результате ветер и волны гонят его вместе с водорослями к берегу, где полудрагоценный камень уже вылавливают люди ", - рассказал очевидец.

По его словам, этим подарком природы пользуются в основном профессионалы этого опасного промысла. Они вооружены специальными большими сачками и одеты в гидрокостюмы. На шее каждого висит сетка с добычей, где могут быть и весьма крупные куски янтаря.

Нередко волны сбивают янтарщиков с ног, но те при помощи товарищей и сноровки выбираются из моря буквально на четвереньках.

В социальных сетях сообщают, что в пятницу десятки ловцов вышли на берег моря в Балтийске, Светлогорске, Пионерске и Янтарном. В этих же городах нередко море и при незначительном волнении выбрасывает на берег большое количество мелкого янтаря. Его уже собирают обычные жители и туристы.

Российское законодательство на сегодня не запрещает такой способ добычи янтаря. При этом добыча минерала в море и на суше при помощи специальной техники запрещена.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря, возраст которого составляет около 50 млн лет. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только "Калининградский янтарный комбинат". В год там добывается примерно 400-450 тонн янтаря.

Балтийск Калининградская область

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