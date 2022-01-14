Экс-директор ТАНТК имени Бериева в суде не признал вину в мошенничестве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывший директор Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса им. Бериева Юрий Грудинин в суде заявил, что не признает вину, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Следующее заседание по делу судов Таганрогский городской суд проведет 21 января.

Пока в суде были допрошены представитель потерпевшего, а также 10 свидетелей.

В отношении бывшего директора ТАНТК возбудили два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Грудинин в период с 1 июля 2016 по 9 апреля 2019 года совершил хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения на сумму около 3,7 млн рублей, а также в период с 10 по 28 февраля 2019 года - на сумму более 1,4 млн рублей.

Источник "Интерфакса" сообщал, что одно из двух уголовных дел против Грудинина связано с патентом самолета-амфибии.

По словам источника, в июле 2015 года сотрудники ТАНТК подали заявление на регистрацию патента самолета-амфибии. В августе 2016 года Грудинин направил ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов патента. При этом Грудинин был назначен на должность генерального директора в декабре 2015 года и до этого в ТАНТК не работал. Позже он издал приказы о вознаграждении за использование патента, на основании которых получил 3,7 млн рублей.

Также информированный источник сообщил о фабуле второго уголовного дела - Грудинин обвиняется в назначении необоснованных премиальных выплат руководящему составу предприятия. Позже он дал указание обналичить выплаты и передать деньги ему, после чего потратил около 1,4 млн рублей по своему усмотрению.

ТАНТК имени Бериева - производитель самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Минобороны РФ. Завод также ремонтирует и обновляет самолеты Ту-95МС дальней авиации и противолодочные самолеты Ту-142 авиации ВМФ.