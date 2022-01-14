Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:55Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Экс-директор ТАНТК имени Бериева в суде не признал вину в мошенничестве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывший директор Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса им. Бериева Юрий Грудинин в суде заявил, что не признает вину, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Следующее заседание по делу судов Таганрогский городской суд проведет 21 января.

Пока в суде были допрошены представитель потерпевшего, а также 10 свидетелей.

В отношении бывшего директора ТАНТК возбудили два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Грудинин в период с 1 июля 2016 по 9 апреля 2019 года совершил хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения на сумму около 3,7 млн рублей, а также в период с 10 по 28 февраля 2019 года - на сумму более 1,4 млн рублей.

Источник "Интерфакса" сообщал, что одно из двух уголовных дел против Грудинина связано с патентом самолета-амфибии.

По словам источника, в июле 2015 года сотрудники ТАНТК подали заявление на регистрацию патента самолета-амфибии. В августе 2016 года Грудинин направил ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов патента. При этом Грудинин был назначен на должность генерального директора в декабре 2015 года и до этого в ТАНТК не работал. Позже он издал приказы о вознаграждении за использование патента, на основании которых получил 3,7 млн рублей.

Также информированный источник сообщил о фабуле второго уголовного дела - Грудинин обвиняется в назначении необоснованных премиальных выплат руководящему составу предприятия. Позже он дал указание обналичить выплаты и передать деньги ему, после чего потратил около 1,4 млн рублей по своему усмотрению.

ТАНТК имени Бериева - производитель самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Минобороны РФ. Завод также ремонтирует и обновляет самолеты Ту-95МС дальней авиации и противолодочные самолеты Ту-142 авиации ВМФ.

Таганрог Ростовская область ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин Таганрогский горсуд

Новости

В ОНК сообщили, что ректор "Шанинки" сам попросился в тюремную больницу из гражданской

Что произошло за день: пятница, 14 января

Вертикали и горизонтали Центробанка пришли в движение. Обобщение

Вертикали и горизонтали Центробанка пришли в движение. Обобщение
Пандемия коронавируса

Власти РФ пояснили порядок выдачи ковид-сертификатов по антителам

ФАС возобновит отслеживание цен на нефтепродукты в регионах

ФАС возобновит отслеживание цен на нефтепродукты в регионах
Пандемия коронавируса

Риск повторного заражения "омикроном" в пять раз выше, чем другими штаммами

Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о 783 случаях заражения "омикроном" в России

Голикова сообщила о 783 случаях заражения "омикроном" в России

"Молдовагаз" назвал причины просьбы об отсрочке выплат за российский газ

"Молдовагаз" назвал причины просьбы об отсрочке выплат за российский газ

Сергей Швецов уйдет из Банка России

Сергей Швецов уйдет из Банка России

Поликлиники Москвы перешли на усиленный режим работы

Поликлиники Москвы перешли на усиленный режим работы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });