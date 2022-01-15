Число задержанных предполагаемых хакеров группы REvil увеличилось до восьми

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы рассмотрит в субботу еще четыре ходатайства следствия об аресте задержанных по запросу властей США хакеров группировки REvil, подозреваемых в незаконном обороте средств платежей.

"В Тверской суд Москвы суд поступили ходатайства Следственного департамента МВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Пузыревского Д. Д., Коротаева Д. В. и Малоземова А.В", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Таким образом, число задержанных хакеров, о которых известно в настоящее время, достигло восьми человек

Ранее в субботу суд отправил в СИЗО двоих предполагаемых хакеров группы REvil - Михаила Головчука и Руслана Хансвярова на два месяца. Также в ближайшее время суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении Артема Заеца.

Также Тверской суд Москвы уже отправил в СИЗО двоих предполагаемых участников хакерской группы REvil - Романа Муромского и Андрея Бессонова до 13 марта.

Уголовное дело было возбуждено Следственным Департаментом МВД РФ 30 декабря 2021 года. В настоящее время срок следствия установлен до 30 марта.

ФСБ РФ 14 января сообщила о задержании ряда участников группировки REvil по запросу США. Их имена спецслужба не назвала.

В домах 14 членов организованного преступного сообщества были изъяты свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов США, 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Санкция по данной статье предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.