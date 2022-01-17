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Мебельный цех с майнинговыми фермами горел в Иркутской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в понедельник утром в производственном цехе в Ангарске в Иркутской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Цех по производству мебели и наполовину майнинговые фермы. Погибших, травмированных нет", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям в 4:51 (23:51 в воскресенье по московскому времени). На момент прибытия пожарных горела кровля. Площадь пожара на момент локализации составила 900 квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание возникло из-за короткого замыкания электропроводки. В рамках проверки по факту пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Иркутская область Ангарск

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