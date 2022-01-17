Путин в понедельник проведет непубличные рабочие встречи

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в понедельник 17 января проведет несколько рабочих встреч непубличного характера, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Перед этим глава государства проведет "международный телефонный разговор", на момент проведения брифинга эта беседа уже началась, отметил он.

После непубличных встреч, "где-то в середине дня Путин позанимается делами Астраханской области" и примет губернатора региона Ивана Бабушкина.