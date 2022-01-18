Вопрос выживания: как российские вузы проходят цифровую трансформацию

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российское высшее образование, как и другие области социальной сферы, переживают процесс цифровой трансформации. Помимо пандемии и вынужденного перехода на дистанционное обучение, в сторону "цифры" вузы активно подталкивает государство. Цифровые кафедры появляются даже в непрофильных вузах, университеты меняют бумажные зачетные книжки на электронные, увеличивают набор на IT-специальности и наращивают цифровые компетенции преподавателей. А с прошлого года во всех государственных вузах вводятся должности проректоров по переходу на "цифровые рельсы". Однако скорость, с которой вузы адаптируются к цифровой реальности, крайне неоднородна, и пока речь идет преимущественно о точечных внедрениях технологий. Главная причина - нехватка кадров и средств, но выживут лишь те, кто сможет справиться с этим вызовом, уверены эксперты.

Инструмент, а не цель

Сама по себе цифровая трансформация - это инструмент, а не цель, напоминает директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации (РЦТ) РАНХиГС Ксения Ткачева. В любой организации этот процесс подразумевает внедрение технологий, которые повышают эффективность всех процессов и снижают трансакционные издержки. Применительно к университетам трансформация должна затрагивать все уровни и подразделения.

В ногу со временем должен меняться и образовательный процесс, полагает Ткачева. Речь идет не про дистанционное преподавание, а про использование технологий для получения результатов в более короткие сроки. Это могут быть и индивидуальные образовательные траектории, и игровые симуляторы, и новые форматы оценки компетенций.

"Один из результатов цифровой трансформации - сотрудники получают более качественные и надежные данные для оперативного, тактического и стратегического управления. Также она невозможна без описания и анализа текущих административных, управленческих и операционных процессов, многие из которых должны исчезнуть, остальные - стать быстрее и дешевле для организации", - сказала Ткачева "Интерфаксу".

Однако, как указывает Ткачева, у российских вузов есть специфика: зарегулированность внешними и внутренними нормативными актами, излишняя отчетность, перегруженность сотрудников и отсутствие времени на качественное переобучение. Схожего мнения придерживается эксперт Университета НТИ 20.35. Дмитрий Корэ. По его мнению, система высшего образования в России достаточно консервативна, и из-за этого цифровая трансформация проходит неоднородно. Учреждения двигаются с отличной друг от друга скоростью, и зачастую она крайне далека от "бега" и напоминает очень "медленный шаг", полагает эксперт. При этом главная причина неготовности вузов к переходу на цифру - нехватка средств и кадров.

Войти в программу

На федеральном уровне решить эти две проблемы призваны, в частности, программа Минобрнауки "Доцифровизация 2020-2021 гг." и инициатива Минцифры и Минобрнауки "Цифровой университет" - самая глобальная в сфере цифровизации вузов. "Доцифровизация" предусматривает субсидии для развития кадрового потенциала и материально-технической базы, а "Цифровой университет" - выдачу грантов НКО на создание в вузах центров разработки моделей трансформации. Конкурс был рассчитан на 2019-2021 годы и проводился в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика".

В программе "Доцифровизация" приняли участие, в частности, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) и Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Как сообщила "Интерфаксу" начальник управления РГГУ по информатизации и IT Татьяна Беляева, благодаря проекту в вузе существенно обновилась инфраструктура и изменился в положительную сторону системный подход к анализу состояния цифровой зрелости и организационных решений университета.

Вузы объединяются

Кадровая проблема также находится в фокусе внимания государства. Чтобы объединить усилия вузов, стандартизировать подход к обучению цифровых кадров и нарастить IT-компетенции преподавателей, в 2020 году на базе Университета Иннополис в Татарстане появился консорциум образовательных учреждений, инициированный Минцифры. В него входят 510 вузов, ссузов и организаций дополнительного профессионального образования из 81 региона России.

Основная образовательная программа консорциума - "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин". Как сообщила "Интерфаксу" директор Института дополнительного образования Иннополиса Мария Образцова, преподаватели и методисты обучаются дистанционно в течение трёх месяцев на образовательной онлайн-платформе Иннополиса. По завершении курса слушатели проходят итоговую аттестацию на знание материала и защищают актуализированные образовательные программы перед экспертами Иннополиса и представителями индустрии.

По словам Образцовой, в 2021 году повышение квалификации прошли более 16 тыс. человек, ведётся набор на 2022 год. В этом году программа дополнится новыми образовательными модулями: цифровая лингвистика и цифровая анимация. Преподаватели гуманитарных дисциплин актуализируют образовательные программы, чтобы обучать студентов написанию датасетов для чат-ботов, голосовых помощников, переводчиков и других приложений с помощью нейросети. Преподаватели творческих профессий разработают дисциплины по веб-дизайну и компьютерной анимации.

Цифровым навыкам обучают и вузовских управленцев. Этим занимается Центр подготовки РЦТ. За 2021 год обучение прошли 94 человека из 16 вузов, в том числе команды Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) и Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. По словам директора института цифрового развития науки и образования МФТИ Ярослава Демченко, перестройка на "цифру" - сложный комплексный процесс, который невозможно пройти в одиночку. "Именно поэтому основой подхода к цифровой трансформации вузов является комплексное обучение команд-управленцев", - пояснил он.

Цифровые сервисы

Пока наиболее ощутимым результатом цифровизации вузов стал запуск цифровых сервисов - как на федеральном уровне, так и локальных разработок. Самый известный - суперсервис на Госуслугах "Поступление в вуз онлайн". Он был запущен в пилотном режиме в 2020 году, в разгар пандемии. Первоначально с его помощью можно было подать заявления на поступление в 54 вуза, а в 2022 году, как ожидается, к нему подключатся уже около 800 учебных заведений.

Другие сервисы вузы развивают самостоятельно. Например, ГУАП в зимнюю сессию запустил электронный деканат, который в том числе позволяет преподавателям заполнять ведомости только электронно. Как сообщили "Интерфаксу" в университете, еще один проект - цифровая зачётная книжка - находится в режиме тестирования, переход на неё планируется в летнюю сессию 2022 года. Также ГУАП настроил Центр обработки данных и начал создание онлайн-курсов с собственной видеостудии.

В Воронежском государственном техническом университете ведется разработка новых цифровых сервисов: внедряются новые системы для всех категорий сотрудников, обучающиеся IT-направлений привлекаются в проекты цифровизации университета, разрабатываются новые дополнительные программы по обучению цифровым компетенциям для преподавателей и студентов. Как уточнили "Интерфаксу" в вузе, в ближайших планах - проект интеграции информационных систем университета и Федеральной налоговой службы для получения сведений о трудоустройстве выпускников и востребованности образовательных программ.

Стратегический подход

Впрочем, пока речь идет о внедрении точечных решений - долгосрочными стратегиями цифровой трансформации пока могут похвастаться лишь единичные вузы. В их числе - выпускники совместной программы Центра подготовки РЦТ и МФТИ. "Особенностью программы было то, что результатом обучения стали стратегии цифровой трансформации, разработанные целенаправленно для каждого вуза отдельно. Практика показала, что этот подход наиболее эффективен, поэтому мы планируем масштабировать обучение и на другие вузы нашей страны", - пояснил Демченко.

ГУАП решил в первую очередь сосредоточиться на трех проектах. Первый затрагивает переход к управлению на основе данных и управление данными. Он нужен для создания цифровых двойников и построения дашбордов для руководителей. Как отмечают в вузе, такое направление работы даст возможность для интеграции с внешними системами, в том числе и государственными. Второй проект заключается в создании единой коммуникационной среды для сотрудников: сведение общение в разных мессенджерах к единой цифровой среде. Наконец, третье направление работы вуз видит в мотивации студентов к обучению цифровым специальностям.

Кузбасский государственный технический университет закладывает в свою стратегию совершенствование цифровой инфраструктуры, улучшение цифровой архитектуры (внедрение комплекса сервисов на цифровых платформах), а также формирование IT-компетенций у работников и студентов.

А Дальневосточный федеральный университет и на ближайшую, и на долгосрочную перспективу выбрал стратегию развития человеческого капитала – там делают ставку на обучение как базовым, так и продвинутым цифровым компетенциям.

Будущее цифрового образования

По словам Ткачевой, одна из основных задач цифровой трансформации образования – внедрение сквозных цифровых технологий. Это должно освободить преподавателей от излишней бюрократии и рутины.

"Искусственный интеллект, дополненная и измененная реальность, анализ данных – это не то, что заменит преподавателей (по крайней мере, в ближайшие 10-15 лет), а то, что поможет им меньше заниматься рутинной работой и больше – своими непосредственными обязанностями преподаватели часто жалуются: вместо того, чтобы учить, они вынуждены готовить отчеты, заполнять бланки. Технологии должны обеспечить снижение административной нагрузки", - сказала Ткачева "Интерфаксу", отметив, что в идеале и сбор данных, и подготовка отчетов должны проходить без участия преподавателя.

Благодаря цифровой трансформации образование должно стать доступным для всех в условиях дистанта. Однако затормозить эти перемены может проблема цифрового неравенства. У многих студентов нет доступа к интернету и цифровым устройствам, удобному месту для обучения, и инклюзивным сервисам обучения. Эти риски нужно учитывать и системно устранять, подчеркнула Ткачева.

По ее словам, вузам также нужно переходить к data-driven education: принятие управленческих решений должно быть не интуитивным, а на основе обработки надежных и полных данных. "Отстроить этот процесс - один из сложнейших вызовов, с которым столкнутся руководители цифровой трансформации вузов", - добавила эксперт.

Вместе с тем Ткачева уточняет, что вузы, в отличие от коммерческих отраслей, ориентированы не на прибыль, а на достижение образовательных и научных результатов, что не способствует высоким скоростям изменений. Это стало понятно в начале пандемии, когда занятия в экстренной форме переводились в зум, а перестройка образовательных и административных процессов так и не началась. Поэтому, как подчеркивает эксперт, цифровая трансформация для вузов - серьезный вызов, справиться с которым - значит, продолжить свое существование: "это вопрос выживания".