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Срок карантина по COVID-19 в России сокращается с 14 до 7 дней

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Срок карантина по коронавирусу в РФ сокращается с двух недель до семи дней, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней", - сказала Голикова на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Ранее срок карантина по коронавирусу в стране составлял 14 дней.

Кроме того, по словам вице-премьера, в ближайшее время будет подготовлен еще ряд изменений, которые будут приняты постановлениями главы Роспотребнадзора.

"Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, будем это осуществлять", - добавила она.

Также вице-премьер сообщила, что из-за штамма "омикрон" дома-интернаты переводятся в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала.

"С участием волонтеров, штабов, мы вместе в регионах организует горячие линии помощи на дому, включая доставку продуктов, лекарственных препаратов, а также участие волонтеров в работе call-центров, а также помощи первичного звена здравоохранения", - сказала Голикова.

коронавирус Россия Татьяна Голикова

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