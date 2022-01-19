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В Уфе эвакуировали ТЦ из-за использования бенгальских огней в школе танцев

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Уфе пришлось провести эвакуацию посетителей и сотрудников из лайфстайл центра "Башкирия" из-за задымления, сообщили в управлении МЧС по Башкирии.

Задымление началось в помещении танцевальной студии на четвертом этаже здания.

Прибыв по вызову, пожарные не заметили признаков пожара.

"В ходе разведки установлено, что на 4-м этаже в помещении школы танцев, предварительно, допущено использование бенгальских огней. Помещение проветрили, проводится контрольная проверка этажей и эвакуация посетителей и персонала", - говорится в сообщении.

Уфа Башкирия МЧС

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