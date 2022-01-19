Песков пояснил, как Россия помогает осужденным в Белоруссии россиянам

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Любой гражданин России, находящийся под следствием либо осужденный за рубежом, может получить заботу дипломатов и всю необходимую помощь. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные о сотнях россиян, которые стали фигурантами уголовных дел в Белоруссии.

"Любой гражданин РФ, который под следствием или осужден, или отбывает наказание в любом иностранном государстве - он, собственно, является поводом для заботы со стороны наших дипломатических представительств. Всем желающим оказывается вся необходимая помощь, и, безусловно, внимательно отслеживается, чтобы законные права этих российских граждан соблюдались в обязательном порядке", - сказал Песков журналистам в среду.

Отвечая на вопрос о соблюдении прав осужденных и арестованных россиян в Белоруссии, Песков отметил, что "в общем говорить было бы неправильно и ошибочно". "Здесь нужно говорить о каждом конкретном случае", - заключил он.

Ранее РБК со ссылкой на посольство РФ в Белоруссии сообщило, что в настоящее время в соседней республике отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО.