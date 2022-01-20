Полиция задержала тиктокера Алексея Щетинина, подозреваемого в убийстве

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали находящегося в федеральном розыске ранее судимого блогера Алексея Щетинина, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Полицейские задержали Щетинина. Ему инкриминируется убийство, применение насилия в отношении полицейских, разбойное нападение и серия краж", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в декабре 2020 года Щетинин проник в домовладение пожилого мужчины в станице Ахтанизовской Темрюкского района Кубани, застрелил его, похитил ювелирные украшения и скрылся.

Подозреваемый попал в поле зрения полиции лишь в апреле минувшего года в анапском селе Цибанобалка, когда для проверки документов к нему обратились двое полицейских. Мужчина стал отстреливаться и ранил сотрудников МВД. В рамках расследования 44-летний Алексей Щетинин был объявлен в федеральный розыск.

Семья Щетининых снимала видео для Instagram и TikTok, Алексей становился частью многих видеороликов своей жены и тещи. В одном из самых популярных видео звучала фраза: "Бегу с огорода домой, едет любимый зять, будем пить пиво!".