В Сибири на уроке физкультуры пятиклассник выстрелил в лоб однокашнику

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Новосибирского района начала проверку инцидента со стрельбой на уроке физкультуры в пятом классе в одной из школ, сообщило краевое надзорное ведомство.

По предварительной информации, стрелял один из учеников. 19 января он отказался вместе со всеми пойти на лыжи, а когда остальные начали кататься, он с расстояния выстрелил в них, предположительно, из пневматического пистолета. Пуля попала в голову одному из одноклассников стрелявшего, тот получил ушиб головы.

Прокуратура оценит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите прав ребенка.

В случившемся разбирались и полицейские, которые считают, что выстрел был случайным, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Пострадавшему пуля попала в лоб. Пневматический пистолет у пятиклассника и отправили на экспертизу.

По факту проводится доследственная проверка. В областном управлении СК пока считают, что выстрел был случайным.