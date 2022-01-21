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Кремль допустил отсрочку выступления Путина с посланием к Федеральному собранию

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ежегодное послание президента Федеральному собранию может быть отложено на пару недель в случае серьезных осложнений ситуации с коронавирусом в РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень кривой очередной волны (эпидемии коронавируса). Если это будут пиковые значения, то, наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать там пару недель", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на вопрос о возможности переноса послания президента Федеральному собиранию из-за коронавируса.

"По опыту других стран в целом предсказуемо развитие этой волны и ее продолжительность. Поэтому будем смотреть. Уже научились принимать меры предосторожности, но, конечно, будем учитывать эту волну. Пока точных сроков нет", - сказал Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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