В Кремле обратили внимание на готовность Анкары организовать переговоры с участием представителей Донбасса

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия не получала от Турции официальных предложений по посредничеству в урегулировании украинского кризиса, но обратила внимание на заявление Анкары о готовности пригласить представителей Донбасса на такую встречу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы главным образом слышим заявления, которые делаются из Анкары. Можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине. Мы слышали также заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса. Это очень важный элемент. Мы обратили на это внимание", - сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля добавил: "Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание наши украинские оппоненты и как они к этому относятся".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов организовать на территории своей страны встречу президент РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

На вопрос, пригласили ли Россию на такую встречу по официальным каналам, Песков ответил отрицательно. "Нет, пока никаких предметных, субстантивных проговоров не было", - сказал он.

Он также заявил, что по состоянию на данный момент в графике Путина нет телефонных разговоров с Эрдоганом. "Но они могут быстро появляться при необходимости", - заметил он.