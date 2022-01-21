ИП с Митинского рынка задержан за контрабанду микросхем для С-300 и С-400

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Москве 58-летний индивидуальный предприниматель стал фигурантом уголовного дела о контрабанде с Украины 10 микросхем, используемых в производстве зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что фигурант дела торгует на Митинском рынке.

По сведениям собеседника агентства, летом 2021 года оперативники провели контрольную закупку у этого предпринимателя одной микросхемы, которая относится к продукции военного назначения и используется при создании ЗРК С-300 "Фаворит" и ЗРК С-400 "Триумф". Затем у него провели обыск и нашли еще девять таких же микросхем. Восемь из десяти оказались работоспособными. Следствие считает, что торговец привез их с Украины.

20 января было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК (контрабанда материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения). Подозреваемый остался на свободе под подписку о невыезде.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Статья 226.1 УК предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.