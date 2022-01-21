Житель Башкирии получил 17,5 лет за сексуальное насилие над дочерьми и падчерицей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Учалинский районный суд Башкирии вынес обвинительный приговор местному жителю, обвиняемому в сексуальном насилии над падчерицей и тремя дочерями. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в пятницу.

Суд признал мужчину виновным по частям 3,4 статьи 131 (изнасилование), части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и приговорил к 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

Установлено, что подсудимый с 2009 по 2020 годы совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы и троих дочерей. На момент начала преступных действий девочкам было от 4 до 13 лет.

В 2018 году падчерица забеременела и родила ребенка.

О сексуальном насилии над девочками стало известно в декабре 2020 года после обращения двоих из них в межрайонную прокуратуру.

Подсудимый не признал вину в совершении преступлений.